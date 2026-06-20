صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی کو نشہ آور دوا پلاکر زیادتی ، مرکزی ملزم گرفتار

  • لاہور
لڑکی کو نشہ آور دوا پلاکر زیادتی ، مرکزی ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)غالب مارکیٹ میں 14سالہ لڑکی کو نشہ آور دوا پلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے ۔

پولیس کے مطابق مرکزی ملزم دانیال اور اسکی بہن متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر اپنے کوارٹر پرلے گئے، جہاں دانیال نے اسے نشہ آور دوا پلانے کے بعد زیادتی کی اور اس دوران ویڈیوز بھی بنائیں۔ بعد ازاں ملزم نے ویڈیوز وائرل کرنیکی دھمکیاں دیکر لڑکی کو مسلسل بلیک میل کیا۔،واقعہ کی اطلاع ملنے پر غالب مارکیٹ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہسپتالوں میں سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی قلت ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

کمشنر سرگودھا کا محرم الحرام کے سلسلہ میں اہم ویڈیو لنک اجلاس

محرم ،سکیورٹی کے فول پروف انتظامات، معاون خصوصی کا دورہ

میانوالی:ڈی پی او اور ڈی سی کا امام بارگاہ غلام محمد شاہ کا دورہ

بھیرہ:ڈی ایچ کیو سرگودھا میں جدید سٹروک سینٹر کا قیام

میانوالی:اسسٹنٹ کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن