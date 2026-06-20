صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیک گروپ اور ٹریفک پولیس میں مفاہمتی یادداشت پردستخط

  • لاہور
یونیک گروپ اور ٹریفک پولیس میں مفاہمتی یادداشت پردستخط

شہد ا کے بچوں کیلئے 100فیصد ، حاضر سروس ملازمین کے بچوں کیلئے 50فیصد رعایت

لاہور (خبر نگار) یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز نے ٹریفک پولیس شہدا کے لیے فیس میں 100فیصد رعایت کا اعلان کر دیا جبکہ حاضر سروس ملازمین کے بچوں کی فیس میں 50فیصد رعایت برقرار رکھی جائے گی۔ یونیک گروپ آف انسٹی ٹیوشنز کے ڈاکٹر نثار احمد رانا آڈیٹوریم میں منعقد ہ تقریب میں سی ٹی او لاہور سیدعبدالرحیم شیرازی ا ور ریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی ٹی او لاہورسیدعبدالرحیم شیرازی نے کہا کہ ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے اسے نصاب کا حصہ بنانا ہو گا جس سے نوجوان نسل کو ٹریفک قوانین سے آگاہی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ پروفیسر امجد علی خان نے بھی خطاب کیا ۔اس موقع پروائس چیئرمین یونیک گروپ عفیف اشرف صدیقی ، ڈائریکٹر (اکیڈمکس)یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری ،ڈائریکٹر (ایڈمن) یونیک گروپ محمدعبداللہ کے علاوہ اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم الحرام میں سکیورٹی،184امام بارگاہوں میں پینک بٹن،735جدید کیمرے نصب

راہوالی:ٹوٹا آہنی پل ، لٹکتے تار ، مسافروں کیلئے خطرہ

حافظ آ باد :مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی

قتل وغارتگری ،گجرات کا پنجاب میں تیسر ا نمبر :ڈی پی او

وزیر آبادچیمبر کاروباری افراد کی آواز بنے گا :وحید زرگر

پٹرول کی قیمت 225 پر فکس کی جائے :ناصر کلیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن