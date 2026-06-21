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کھڈیاں:خاتون سے زیادتی کی مبینہ کوشش ناکام، ملزم پکڑا گیا

  • لاہور
کھڈیاں:خاتون سے زیادتی کی مبینہ کوشش ناکام، ملزم پکڑا گیا

قصور(نمائندہ دنیا) کھڈیاں کے نواح میں خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم موقع سے پکڑا گیا۔

علاقہ شیر کوٹ کی رہائشی محمد رمضان کی 36 سالہ بیٹی (ف) بی بی نے درخواست دی کہ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ گھر میں سو رہی تھی کہ مبارک علی مبینہ طور پر دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور اسے دبوچ کر زبردستی زیادتی کی کوشش کی۔خاتون کے شور مچانے پر اہل خانہ موقع پر پہنچ گئے اور ملزم کو قابو کرکے ایک کمرے میں بند کر دیا، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔پولیس نے مدعیہ کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

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