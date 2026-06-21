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آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 14 سالہ کارکردگی مایوس کن، کنڈی
تیل قیمت کمی کے ثمرات کی منتقلی کیلئے فعال میکانزم ناگزیر ، جام کمال
گوہر کی پی ٹی آئی ارکان کو وفاقی بجٹ کی حمایت کی ہدایت
پٹرول سستا ہونے پر سولر پلیٹس کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی
میرا پاسپورٹ بلاک، وزیر اعلیٰ پنجاب دورے کر رہیں :سہیل آفریدی
بھارت مذہبی مقامات کو مسمار کرنا بند کرے :صدر زرداری
تازہ ترین
امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات آج، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے
پارٹی میں کم ہوتی مقبولیت، برطانوی وزیراعظم کا پیر کو مستعفی ہونے کا امکان
ہم اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے روکنے کیلئے کام کریں گے، جے ڈی وینس
معاہدہ مکمل نہ ہوا تو آبنائے ہرمز میں ٹول صرف امریکہ عائد کرے گا، ٹرمپ
بینظیر بھٹو کی زندگی حوصلے، قربانی اور استقامت کی مثال ہے: صدر زرداری
آج کے کالمز
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل
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