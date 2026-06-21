صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولفن سکواڈ:مختلف مقدمات میں مطلوب 113ملزم زیرحراست

  • لاہور
ڈولفن سکواڈ:مختلف مقدمات میں مطلوب 113ملزم زیرحراست

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے 48 گھنٹوں کے دوران اشتہاری ملزمان، عدالتی مفروران اور عادی مجرموں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کیا گیا۔

 جس کے نتیجے میں 22 اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب 113 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان سنگین نوعیت کے جرائم میں مطلوب تھے اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ کارروائیوں کے دوران 58 ریکارڈ یافتہ اور 25 عادی مجرمان کو بھی حراست میں لیا گیا، جبکہ مختلف زیرِ سماعت مقدمات میں مطلوب 8 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر کے ان کو مزید قانونی کارروائی کیلئے متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم کے دوران 2 ڈویژنز میں سکیورٹی انتظامات: فوج، رینجرز کی 19 کمپنیاں تعینات

تما م مکاتب فکر ملی یکجہتی کیلئے کردار ادا کریں :طاہر اشرفی

بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ پر ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد میں تقریب

پرتگال کے کاروباری وفد کا دورہ گجرات چیمبر آف کامرس

ضابطہ اخلاق محرم الحرام و پیغامِ پاکستان کے عنوان پر کانفرنس

آل رسول ؐ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے :اجمل قادری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل