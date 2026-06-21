ڈولفن سکواڈ:مختلف مقدمات میں مطلوب 113ملزم زیرحراست
لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے 48 گھنٹوں کے دوران اشتہاری ملزمان، عدالتی مفروران اور عادی مجرموں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کیا گیا۔
جس کے نتیجے میں 22 اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب 113 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان سنگین نوعیت کے جرائم میں مطلوب تھے اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ کارروائیوں کے دوران 58 ریکارڈ یافتہ اور 25 عادی مجرمان کو بھی حراست میں لیا گیا، جبکہ مختلف زیرِ سماعت مقدمات میں مطلوب 8 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر کے ان کو مزید قانونی کارروائی کیلئے متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ۔