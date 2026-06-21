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کاہنہ :موٹرسائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی تلے آکر جاں بحق

  • لاہور
کاہنہ :موٹرسائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی تلے آکر جاں بحق

حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر گرین بیلٹ پر چڑھ گئی،ڈرائیورفرارپولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا

 لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ کے علاقے میں ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی تلے آکر جان کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ،ریسکیو 1122 ترجمان کے مطابق قصور روڈ کاہنہ کے علاقے میں پانچ نمبر یوٹرن کے قریب ریت سے بھری ٹریکٹر ٹرالی یوٹرن لیتے ہوئے موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 22 سالہ تیمور مظفر موقع پر دم توڑ گیا،حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر گرین بیلٹ پر چڑھ گئی، حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ،اطلاع ملنے پر کاہنہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش مردہ خانے منتقل کر کے سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں کی مدد سے ٹریکٹر ٹرالی کی تلاش شروع کر دی۔

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