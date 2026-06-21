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موٹر سائیکلوں میں تصادم، باپ جاں بحق، ہیلمٹ پہنا بیٹا محفوظ

  • لاہور
موٹر سائیکلوں میں تصادم، باپ جاں بحق، ہیلمٹ پہنا بیٹا محفوظ

مریدکے بوڑھ بستی کا 45سالہ منور ہسپتال میں دم توڑ گیا، لاش ورثا کے حوالے

مریدکے (نمائندہ دنیا)مریدکے جی ٹی روڈ کالاشاہ کاکو کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں باپ جاں بحق، بیٹا ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے محفوظ رہا۔ مریدکے کے قصبہ بوڑھ بستی کا رہائشی 45سالہ منور اور 18سالہ بیٹا شاہزیب شاہدرہ سے محنت مزدوری کے بعد واپس مریدکے آ رہے تھے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سامنے مخالف سمت سے ون وے کی خلاف ورزی کرتی موٹرسائیکل آٹکرائی جس کے نتیجے میں باپ منور شدیدزخمی ہوگیا، حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور شدید زخمی منور کو علاج کیلئے مریدکے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کیا ۔تاہم منور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا جبکہ اس کا بیٹا شاہزیب ہیلمٹ پہننے کے باعث محفوظ رہا۔متوفی مریدکے ٹاؤن بوڑھ بستی کا رہائشی تھا۔پولیس نے لاش ورثاء کے سپرد کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کردی۔ 

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