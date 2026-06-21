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مدعی جیولر ہی طلائی زیورات ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلا

  • لاہور
مدعی جیولر ہی طلائی زیورات ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلا

تلونڈی (نامہ نگار)طلائی زیورات کی ڈکیتی کا ڈرامہ بے نقاب، مدعی ہی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔چھانگا مانگا روڈ پرجیولر اکرام کی جانب سے 18 تولہ طلائی زیورات ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانے کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔

 تاہم پولیس نے مختصر عرصے میں جدید تفتیش کے ذریعے مبینہ ڈکیتی کا ڈرامہ بے نقاب کر دیا۔پولیس کے مطابق دورانِ تفتیش معلوم ہوا کہ واردات حقیقی ڈکیتی نہیں بلکہ خود ساختہ منصوبہ تھی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ مدعی مقدمہ نے مبینہ طور پر اپنے بیٹے اور ہم زلف کے ساتھ مل کر ڈکیتی کا پروگرام ترتیب دیا اور جھوٹی واردات کا ڈرامہ رچایا۔ 

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