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ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کا دورہ قصور مون سون، فلڈ انتظامات کا جائزہ

  • لاہور
ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کا دورہ قصور مون سون، فلڈ انتظامات کا جائزہ

قصور(نمائندہ دنیا) پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈائریکٹر (ایڈمن اینڈ کوآرڈینیشن) ظہیر لیاقت بیگ نے ضلع قصور کا دورہ کیا۔

 جہاں انہوں نے مون سون اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے کئے گئے انتظامات، فلڈ پریپریشن پلان، ملٹی ہیزرڈ والنٹیئر ایبلٹی اینڈ رسک اسیسمنٹ سروے اور ضلعی اداروں کی استعداد کار کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قصور محمد مصطفی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ محمد مصطفی نے اجلاس سے خطاب میں متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ فلڈ کنٹیجنسی پلان پر موثر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔

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