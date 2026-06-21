سیدوالا :سانپ کے ڈسنے سے 5 ماہ کی بچی جاں بحق
سرکاری ہسپتال سے ڈاکٹرز غائب،طبی امداد، ویکسین نہ ملی:لواحقین
ننکانہ صاحب(خبر نگار )ننکانہ کے علاقہ سیدوالا میں سانپ کے ڈسنے سے 5 ماہ کی بچی جاں بحق ہوگئی، سیدوالا ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ عدم دستیابی پر لواحقین اور شہریوں نے شدید احتجاج کیا۔ نواحی گاؤں فرید آباد کے رہائشی الطاف کی پانچ ماہ کی شیر خوار بیٹی کو اچانک سانپ نے ڈس لیا۔ اہلخانہ بچی کو فوری طبی امداد کیلئے سیدوالا کے سرکاری ہسپتال لے گئے جہاں اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا،لواحقین کا الزام ہے کہ اس وقت ڈیوٹی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود نہیں تھا جس کے باعث بچی کو بروقت طبی امداد ، ویکسین فراہم نہ کی جا سکی، عملے نے متعدد بار ڈیوٹی ڈاکٹر سے رابطہ کیا مگر وہ تقریباً دو گھنٹے تک ہسپتال نہ پہنچ سکا۔ بچی کی حالت بگڑنے پر اسے تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال ننکانہ صاحب ریفر کر دیا گیا، تاہم بچی راستے میں ہی دم توڑ گئی۔لواحقین نے وزیراعلیٰ مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا، سید والا ہسپتال کے ڈسپنسر غلام رسول نے مؤقف میں بتایا کہ متاثرہ بچی کے لواحقین گزشتہ رات 12۔42 منٹ پر بچی کو ہسپتال لائے ۔ہسپتال میں ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی تھی مگر وہ غیر حاضر تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کو 15 کالیں کیں ۔ بچی آخری سانسوں پر تھی جسے آکسیجن لگائی گئی ۔سانپ کے ڈسنے کی ویکسین کی ڈوز کا تعین مریضہ کی عمر اور وزن کے حساب سے ڈاکٹرنے کرنا تھا۔ڈاکٹرموجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچی کو سانپ کاٹے کی ویکسین نہ لگا سکے ۔