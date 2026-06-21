صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ حنفیہ قصور میں محفلِ ذکرِ شہادتِ امام حسینؓ کا انعقاد

  • لاہور
جامعہ حنفیہ قصور میں محفلِ ذکرِ شہادتِ امام حسینؓ کا انعقاد

قصور(نمائندہ دنیا) مرکزی دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور میں سالانہ محفلِ ذکرِ شہادتِ امام حسینؓ عقیدت و احترام کیساتھ منعقد ہوئی۔ محفل کی صدارت صاحبزادہ میاں محمد ابوبکر نقشبندی شرقپوری نے کی جبکہ خصوصی خطاب پیر سید بلال حسین شاہ مرتضائی نے کیا۔

 تقریب کی سرپرستی صاحبزادہ پیر مفتی محمد حسن علی قادری اشرفی نے کی۔مقررین نے اپنے خطابات میں واقعہ کربلا کے عظیم پیغام اور حضرت امام حسینؓ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کربلا حق، صبر، استقامت اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کابوستان زہرہ امام بارگاہ میں سکیورٹی امور کا جائزہ

ایف ڈی اے :پلاٹس کی فروخت کیلئے نیلامِ عام کل ہوگا

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کاتحصیل کمالیہ میں محرم انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاشہر میں جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ

جھنگ:محرم میں امن برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ

4محرم کے جلوسوں،مجالس پر پولیس کی سخت سکیورٹی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل