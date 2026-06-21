جامعہ حنفیہ قصور میں محفلِ ذکرِ شہادتِ امام حسینؓ کا انعقاد
قصور(نمائندہ دنیا) مرکزی دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور میں سالانہ محفلِ ذکرِ شہادتِ امام حسینؓ عقیدت و احترام کیساتھ منعقد ہوئی۔ محفل کی صدارت صاحبزادہ میاں محمد ابوبکر نقشبندی شرقپوری نے کی جبکہ خصوصی خطاب پیر سید بلال حسین شاہ مرتضائی نے کیا۔
تقریب کی سرپرستی صاحبزادہ پیر مفتی محمد حسن علی قادری اشرفی نے کی۔مقررین نے اپنے خطابات میں واقعہ کربلا کے عظیم پیغام اور حضرت امام حسینؓ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کربلا حق، صبر، استقامت اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے ۔