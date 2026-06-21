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تنخواہوں میں معمولی اضافہ ملازمین کیساتھ سنگین مذاق:عبدالرحمن عاصی

  • لاہور
تنخواہوں میں معمولی اضافہ ملازمین کیساتھ سنگین مذاق:عبدالرحمن عاصی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان ورکرز فیڈریشن کے چیئرمین چودھری عبدالرحمن عاصی نے کہا ہے۔

 کہ موجودہ بدترین مہنگائی کے دور میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں محض 7 فیصد اور پنشن میں ساڑھے تین فیصد اضافہ ملازمین کے ساتھ ایک سنگین مذاق اور ان کے معاشی استحصال کے علاوہ کچھ نہیں ہے ، ملک میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے ، لیکن حکمران طبقہ غریب ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے ، اگر یہی ملازمین دشمن پالیسیاں برقرار رہیں تو ملازمین اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے ،موجودہ دور تاریخ کا مشکل ترین دور ہے ، اس لیے تنخواہ اور پنشن میں مہنگائی کے اصل تناسب سے اضافہ کیا جائے تاکہ سرکاری ملازمین بھی اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکیں۔ان خیالات کااظہارانہوں نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔

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