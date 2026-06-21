صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی سیفٹی آلات لازمی قرار

  • لاہور
پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی سیفٹی آلات لازمی قرار

ریفلیکٹو تکونی کونز، ٹوونگ رسی اور دستانے بھی لازمی حصہ ہوں گے :مراسلہ

 لاہور(کرائم رپورٹر) انسانی جانوں کے تحفظ اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب بھر کی پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی سیفٹی آلات لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کی ہدایت پر ایس ایس پی ہیڈکوارٹرز ٹریفک پنجاب سید ندیم عباس نے تمام سی ٹی اوز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے ۔ مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ صوبے بھر میں چلنے والی تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری حفاظتی سامان موجود ہونا چاہیے ۔مراسلے کے مطابق ہر پی ایس وی گاڑی میں فائر ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر، ایمرجنسی کی صورت میں شیشے توڑنے کے لیے ہتھوڑا، ٹارچ اور فرسٹ ایڈ باکس لازمی رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریفلیکٹو تکونی کونز، ٹوونگ رسی اور حفاظتی دستانے بھی گاڑی کا لازمی حصہ ہوں گے ۔ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے واضح کیا ہے کہ حفاظتی سامان کے بغیر چلنے والی پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس اور ریسکیو ادارے باہمی اشتراک سے ٹرانسپورٹرز کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی عملی مشقیں بھی کروائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ اور صوبائی وزرا کا صبا حیدر کے اہلخانہ اور رضا ہارون سے اظہار تعزیت

اپنے سروں سے جاگیردار، وڈیرے ہٹانے کی ضرورت ،حافظ نعیم

کراچی :ٹرانسپورٹرز کی تیسرے روز بھی ہڑتال،شہری پریشان

جے پی ایم سی :کینیا کے ماہرین نے روبوٹک آلات کی اسٹرلائزیشن کی تربیت لی

جیکب آباد:سخت گرمی کے بعد بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا

اے این ایف کی کارروائیاں،6 ملزم گرفتار،145کلو منشیات برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل