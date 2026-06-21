پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی سیفٹی آلات لازمی قرار
ریفلیکٹو تکونی کونز، ٹوونگ رسی اور دستانے بھی لازمی حصہ ہوں گے :مراسلہ
لاہور(کرائم رپورٹر) انسانی جانوں کے تحفظ اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب بھر کی پبلک سروس گاڑیوں میں ایمرجنسی سیفٹی آلات لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کی ہدایت پر ایس ایس پی ہیڈکوارٹرز ٹریفک پنجاب سید ندیم عباس نے تمام سی ٹی اوز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے ۔ مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ صوبے بھر میں چلنے والی تمام پبلک سروس گاڑیوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری حفاظتی سامان موجود ہونا چاہیے ۔مراسلے کے مطابق ہر پی ایس وی گاڑی میں فائر ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر، ایمرجنسی کی صورت میں شیشے توڑنے کے لیے ہتھوڑا، ٹارچ اور فرسٹ ایڈ باکس لازمی رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریفلیکٹو تکونی کونز، ٹوونگ رسی اور حفاظتی دستانے بھی گاڑی کا لازمی حصہ ہوں گے ۔ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے واضح کیا ہے کہ حفاظتی سامان کے بغیر چلنے والی پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس اور ریسکیو ادارے باہمی اشتراک سے ٹرانسپورٹرز کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی عملی مشقیں بھی کروائیں گے ۔