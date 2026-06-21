غیر قانونی ادویات فروخت پر ملزم کو 6سال قید ، 3کروڑ جرمانہ
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کے مقدمہ میں اہم کامیابی، ملزم سید امجد علی زیدی پر غیر قانونی ادویات فروخت کرنے کا جرم ثابت،ڈرگ کورٹ لاہور نے سخت سزا سنا دی۔
ڈائریکٹر ایف آئی لاہور محمد علی ضیا کا کہنا ہے کہ مقدمہ نمبر 11/25 میں ملزم سید امجد علی زیدی کو 6 سال قید اور 3 کروڑ 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ،ایف آئی اے کی مضبوط تفتیش اور قانونی ٹیم کی مؤثر پیروی سے کیس انجام کو پہنچا۔عدالت نے ایف آئی اے کے شواہد تسلیم کرتے ہوئے سزا سنائی۔جرائم کے خلاف ایف آئی اے کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے ۔