صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ادویات فروخت پر ملزم کو 6سال قید ، 3کروڑ جرمانہ

  • لاہور
غیر قانونی ادویات فروخت پر ملزم کو 6سال قید ، 3کروڑ جرمانہ

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کے مقدمہ میں اہم کامیابی، ملزم سید امجد علی زیدی پر غیر قانونی ادویات فروخت کرنے کا جرم ثابت،ڈرگ کورٹ لاہور نے سخت سزا سنا دی۔

 ڈائریکٹر ایف آئی لاہور محمد علی ضیا کا کہنا ہے کہ مقدمہ نمبر 11/25 میں ملزم سید امجد علی زیدی کو 6 سال قید اور 3 کروڑ 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ،ایف آئی اے کی مضبوط تفتیش اور قانونی ٹیم کی مؤثر پیروی سے کیس انجام کو پہنچا۔عدالت نے ایف آئی اے کے شواہد تسلیم کرتے ہوئے سزا سنائی۔جرائم کے خلاف ایف آئی اے کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب ،ڈینگی کے خطرات، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت

چنگ چی رکشوں ، ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی کوششیں نا کام ، ٹریفک متاثر

کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ

شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا

30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے

محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل