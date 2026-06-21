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محرم انتظامات کا جائزہ ، کمشنر لاہور مریم خان ،آر پی او کا دورہ شیخوپورہ

  • لاہور
محرم انتظامات کا جائزہ ، کمشنر لاہور مریم خان ،آر پی او کا دورہ شیخوپورہ

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ میں محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان ،آر پی او شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل نے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ، اے ڈی سی آر عثمان اجلیس، اے ڈی سی جی نعمان علی ڈوگر۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر عمران علی ہرل،سی او محمدجاوید چوہان ودیگر کے ہمراہ محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ کیا۔ امام بارگاہ شان حسین ،مرکزی امام بارگاہ میں انہیں روٹس کی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان اور آر پی اواطہر اسماعیل نے جلوسوں کے راستوں ٹھنڈے پانی کی سبیلوں اور عزاداروں کیلئے فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔اس موقع پر کمشنر مریم خان نے کہا کہ وزیراعلٰی کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب کی ٹیمیں جلوسوں کے روٹس پر صفائی ستھرائی کے فرائض انجام دے رہی ہیں ۔

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