لاہور کی پارکنگ کمپنی کا 3 سالہ آڈٹ نہ ہونیکا انکشاف
کرپشن پر زیرو ٹالرنس ، سی ای او پارکنگ کمپنی ٹارگٹ کو مکمل کریں :ڈی سی
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے)لاہور کی پارکنگ کمپنی کا 3 سالہ آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے ، ذرائع کے مطابق کروڑوں کی مالی بے ضابطگیوں کو چھپانے کے لئے انتظامی افسران متحرک ہیں ۔ ذرائع کے مطابق 2023/2026تک کا تاحال آڈٹ مکمل نہ کرایا جا سکا،لاہور پارکنگ کمپنی بورڈ قانونی تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہو سکا ،کمپنی بورڈ کے آزاد ممبران کی تعیناتی چار سال سے نہ ہو سکی ،پارکنگ کمپنی میں تاحال آٹومیٹڈ سسٹم کی اصلاحات نہ ہو سکی ،کمپنی میں سفارشی نان ٹیکنکل ماتحت پرکشش سیٹوں پر تاحال برا جمان، ماتحت نان ٹیکنکل اسسٹنٹ منیجر شیر دل کو چیف فنانشل آفیسر کا چارج دو سال دیا گیا ،اخباری اشتہار دے کر نیا چیف آفیسر تاحال نہ تعینات کیا جا سکا ،دو سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود سی او پارکنگ کمپنی ہدف مقرر نہ کر سکے ۔ ڈی سی لاہور علی اعجاز کا کہنا ہے پارکنگ کمپنی کا ازسر نو جائزہ لیا جائے گا ،کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ، سی ای او پارکنگ کمپنی ٹارگٹ کو مکمل کریں ۔