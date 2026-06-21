ڈی سی ننکانہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ
ننکانہ صاحب(خبر نگار ) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر رائو کا رات گئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال کا اچانک دورہ، ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ڈاکٹرز و عملے کی حاضری، ادویات کے سٹاک، صفائی ستھرائی سمیت ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔
انہوں نے ایمرجنسی میں داخل مریضوں کی عیادت کی، لواحقین سے علاج معالجے کی فراہمی اور طبی عملے کے رویے بارے بھی دریافت کیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں شہریوں کو مفت اور بہترین علاج معالجے کی فراہمی حکومت پنجاب اور انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔