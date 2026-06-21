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علامہ اقبال میڈیکل کالج :بورڈ آف مینجمنٹ کااجلاس، تجاویز پر غور

  • لاہور
علامہ اقبال میڈیکل کالج :بورڈ آف مینجمنٹ کااجلاس، تجاویز پر غور

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) صوبائی وزیر کھیل و توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر نے علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہسپتال لاہور میں بورڈ آف مینجمنٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔

اجلاس کی صدارت چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے کی، جبکہ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، گروپ ڈائریکٹر سید برہان علی، جنرل منیجر ویلفیئر محمد یونس اور دیگر متعلقہ افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے ۔اجلاس میں جناح ہسپتال میں طبی سہولیات کی بہتری، مریضوں کو معیاری علاج کی فراہمی، انتظامی امور، مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح سے متعلق مختلف تجاویز پر تفصیلی غور کیا گیا۔ 

 

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