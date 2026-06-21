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سکھ جوڑے کے قتل کے محرکات بے نقاب کیے جائیں :رمیش اروڑہ

  • لاہور
سکھ جوڑے کے قتل کے محرکات بے نقاب کیے جائیں :رمیش اروڑہ

اقلیتی برادریوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے :پریس کانفرنس

لاہور(خبر نگار) پنجاب کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مردان میں سکھ جوڑے کے بہیمانہ قتل کے محرکات کو بے نقاب کیا جائے اور صوبے بھر میں اقلیتی برادریوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کو اپنے اہلکاروں کی ذہنی حالت اور رویوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے ۔وہ مردان میں اقلیتی رکن صوبائی اسمبلی سریش کمار اور مسلم لیگ (ن) کے ضلعی صدر سید عنایت شاہ باچا کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ۔ قبل ازیں پنجاب کے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے ڈی آئی جی مردان قاسم علی خان اور ڈی پی او مردان مسعود احمد سے ملاقات بھی کی اور اس کیس کی تفتیش اور اب تک کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے گورودوارہ میں سکھ برادری کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور مقتولین کی بیٹی سے ملاقات کرکے ہمدردی کا اظہار کیا۔سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سکھ برادری کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، تاہم مختلف حالات کے باعث ان کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے ۔

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