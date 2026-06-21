ناجائز قابضین کے خلاف بھرپور پور ایکشن ہوگا: شافع حسین
بزدار حکومت چار سالوں میں کوئی بڑا ہسپتال نہ بناسکی:اجلاس سے خطاب
لاہور(سیاسی نمائندہ) صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد کا دورہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے ۔ صوبائی وزیر نے مسلم لیگ ہاؤس کی تزئین و آرائش کا مشاہدہ کیا۔ پارٹی اجلاس کی صدارت کی جس میں سیاسی امور،تنظیمی معاملات اور دیگر پارٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔صوبائی وزیر نے گزشتہ اڑھائی سالوں کے دوران پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیااور گجرات شہر کی ترقی کیلئے اٹھائے گئے اقدامات بارے بھی بتایا۔صوبائی وزیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ ہماری پہچان ہے جسے ہمیشہ برقرار رکھنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ نگران حکومت سے پہلے والی حکومت نے قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا بزدار کے دور حکومت میں اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہوئے ۔ اوقاف کی زمینوں کو ناجائز قابضین سے واگزار کرانے کیلئے ایکشن پلان بنا لیا گیا ہے ۔ناجائز قابضین سے واگزار کرانے کیلئے بھر پور ایکشن ہوگا۔ بزدار حکومت چار سالوں میں کوئی بڑا ہسپتال نہ بناسکی،موجودہ حکومت نے 2 سال میں 2بڑے ہسپتال بنادیئے ۔