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پٹرول کی قیمت 225روپے لٹر پرلائی جائے :جماعت اسلامی

  • لاہور
پٹرول کی قیمت 225روپے لٹر پرلائی جائے :جماعت اسلامی

پٹرولیم مصنوعات پر عائد تمام لیوی اور اضافی ٹیکسز ختم کیے جائیں:امیر صوبہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ پٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لٹر کمی عوامی دباؤ اور مہنگائی کے خلاف جاری عوامی جدوجہد کی کامیابی ہے ۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوامی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری اور حکومتی معاشی پالیسیوں کے منفی اثرات کے خلاف بھرپور آواز بلند کی ہے ، جس کے نتیجے میں حکومت کو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمی خوش آئند ضرور ہے ، لیکن موجودہ معاشی حالات میں یہ ناکافی ہے اور عوام کو مزید ریلیف دینے کی ضرورت ہے ۔پٹرول کی قیمت فوری طور پر 225 روپے فی لٹر تک لائی جائے اور پٹرولیم مصنوعات پر عائد تمام لیوی اور اضافی ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے شدید بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ایسے میں حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوامی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے حقیقی ریلیف فراہم کرے ۔ بجلی، گیس، اشیائے خورونوش اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے جبکہ متوسط اور غریب طبقہ شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے ۔عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچنے چاہئیں۔

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