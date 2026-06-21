بچوں کے مین ہولز میں گرنے کے واقعات پر وزیر ہاؤسنگ برہم
مین ہولز اور تجاویز بارے اضلاع کے واسا ایم ڈیز کو رپورٹ پیش کرنیکی ہدایت پی ڈی پی کے تحت اہداف کے تعاقب میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی:بلال یاسین
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )بچوں کے مین ہولز میں گرنے کے واقعات پر صوبائی وزیر بلال یاسین انتہائی برہم،افسران کو مانیٹرنگ میکنزم بہتر بنانے کی آخری وارننگ، متعلقہ افسران کو معاف نہیں کیا جائے گا۔پنجاب ڈویلپمنٹ پلان بذریعہ ویڈیو لنک کارکردگی جائزہ اجلاس میں صوبائی وزیر بلال یاسین نے افسران کو انتباہ جاری کر دیا،مخدوش صورتحال والے مین ہولز اور تجاویز بارے تمام اضلاع کے واسا ایم ڈیز کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مون سون سے قبل جاری ڈی سلٹنگ مہم جاری رہے گی، تمام اضلاع ہنگامی اقدامات کی تیاری رکھیں۔موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بارشی صورتحال میں ممکنہ اضافہ ،مزید مشینری جلد پہنچا دی جائے گی۔ڈی جی واسا پنجاب کو کسی بھی ضلع میں ہنگامی صورتحال کے باعث اضافی مشینری کو پول میں رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ پی ڈی پی کے تحت رواں مالی سال کے اہداف کا تعاقب میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں میں نکاسی آب سمیت تمام انتظامات کو کل تک حتمی شکل دی جائے ۔عوامی شکایات کا سدباب اور فوری ریلیف وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔