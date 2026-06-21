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سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو سالگرہ پر خراج عقیدت پیش

  • لاہور
سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو سالگرہ پر خراج عقیدت پیش

لاہور(سپیشل رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنماؤں نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو انکی 73ویں سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔

بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہو ئی تھیں ۔پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنماوں نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی شہید اور پوری پاکستانی قوم کی امید تھیں۔اپنے الگ الگ پیغامات میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف،جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ اور سیکرٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ نے خطاب کیا۔

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