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سٹی ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقوں کا انعقاد

  • لاہور
سٹی ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقوں کا انعقاد

لاہور(کرائم رپورٹر)محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے لاہور سٹی ڈویژن پولیس نے ہنگامی مشقوں (موک ایکسرسائز) کا انعقاد کیا۔

ایس پی سٹی عاطف امیر کی نگرانی میں اسلام پورہ کی امام بارگاہ پانڈو سٹریٹ اور امام بارگاہ زینبیہ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ مشقوں میں سٹی پولیس، ایلیٹ فورس، ڈولفن سکواڈ، ریسکیو 1122، پی آر یو، بم ڈسپوزل سکواڈ اور دیگر متعلقہ سکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔اس موقع پر ڈی ایس پی حافظ عبیداللہ نے پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے مشقوں کے مقاصد اور طریقہ کار سے آگاہ کیا۔

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