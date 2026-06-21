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معاون خصوصی برائے انسپکشن ٹیم شعیب مرزا کا میانوالی کا دورہ

  • لاہور
معاون خصوصی برائے انسپکشن ٹیم شعیب مرزا کا میانوالی کا دورہ

لاہور(سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر معاون خصوصی برائے انسپکشن ٹیم شعیب مرزا نے میانوالی کا دورہ کیا۔

شعیب مرزا نے محرم الحرام کے سلسلہ میں پولیس لائنز میں سیف سٹی کنٹرول روم کا معائنہ کیا- معاون خصوصی شعیب مرزا کی زیرِ صدارت میانوالی ڈی سی آفس کمیٹی روم میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقدہ ہوا- اجلاس میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی، ڈی پی او وقارعظیم کھرل اور متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی- ڈپٹی کمشنر نے عاشورہ محرم کے دوران ضلع میانوالی کے جلوس و مجالس کے انتظامی امور سے آگاہ کیا ۔ 

 

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