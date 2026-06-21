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عزاداری جلوسوں ، مجالس کیلئے 3ہزار پولیس افسر، اہلکار مامور

  • لاہور
عزاداری جلوسوں ، مجالس کیلئے 3ہزار پولیس افسر، اہلکار مامور

لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی:ڈی آئی جی

 لاہور(کرائم رپورٹر) شہر کے مختلف علاقوں میں نکلنے والے 16 عزاداری جلوسوں اور 412 مجالس کی حفاظت کے لیے 3 ہزار 176 پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے تھے ،ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ مرد و خواتین کی تمام مجالس کے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے جبکہ جلوسوں کے راستوں اور حساس مقامات پر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔فیصل کامران نے علماء کرام اور ذاکرین سے اپیل کی کہ وہ اپنے خطابات اور تقاریر میں امن، بھائی چارے اور رواداری کا درس دیں، جبکہ مجالس و جلوسوں کے منتظمین مقررہ اوقات کی پابندی کو یقینی بنائیں۔انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ اپنے گرد و نواح میں کسی بھی مشکوک سرگرمی یا شخص کے بارے میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ لاہور پولیس شہریوں کے تعاون سے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور تمام مذہبی اجتماعات کو پُرامن بنانے کے لیے پُرعزم ہے ۔

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