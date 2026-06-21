سب نے پاکستان کے استحکام کیلئے کام کرنا ہے :جسٹس ریٹائرڈ عاطر محمود
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ عاطر محمود نے کہاہے کہ ہم سب نے وطن عزیز پاکستان کے استحکام کیلئے کام کرنا ہے۔
لاہور کے مقامی ہوٹل میں استحکام پاکستان کمبوہ لائرز فورم کنونشن میں امریکی نژاد بزنس مین انجینئر مقصود علی کمبوہ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ عاطر محمود ، جسٹس ریٹائرڈ سکندر ذوالقرنین ، جسٹس ریٹائرڈ سکندر ذوالقرنین ، انجینئر مقصود علی کمبوہ ، انجمن کمبوہ آل پاکستان کے صدر اور سابق اولمپئین چودھری اختر رسول ، سابق نائب صدر لاہور ہائیکورٹ بار چودھری کبیر کمبوہ نے شرکت کی۔