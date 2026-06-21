صنعتی مزدور اتحاد کاکم از کم اجرت نہ بڑھنے پر تشویش کااظہار
مہنگائی کے موجودہ دور میں مزدور طبقہ شدید معاشی دباؤ کا شکار :عہدیداران
لاہور(خبر نگار )صنعتی مزدور اتحاد پاکستان اور یونی پاکستان لائزن کونسل کے مشترکہ اجلاس میں پنجاب میں کم از کم اجرت میں اضافہ نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے مزدور طبقے کے ساتھ ناانصافی قرار دیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، وفاقی و صوبائی بجٹ، مہنگائی اور صنعتی مزدوروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس میں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے کم از کم اجرت میں 10 فیصد اضافہ کرتے ہوئے اسے 40 ہزار 700 روپے ماہانہ مقرر کر دیا ہے جبکہ سندھ حکومت بھی کم از کم اجرت میں اضافہ کر چکی ہے ، تاہم پنجاب میں تاحال اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ شرکا نے کہا کہ مہنگائی کے موجودہ دور میں مزدور طبقہ شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور کم از کم اجرت میں فوری اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے ۔اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے منشور کے مطابق کم از کم اجرت 50 ہزار روپے ماہانہ مقرر کی جائے اور 300 یونٹ تک بجلی پر سبسڈی فراہم کرنے کے وعدے پر عملدرآمد کیا جائے ۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دنیا کم از کم اجرت کے تصور سے آگے بڑھ کر \"لیونگ ویج\" کی طرف جا رہی ہے جبکہ پاکستان میں مزدور اب بھی بنیادی اجرت کے مسائل سے دوچار ہیں۔