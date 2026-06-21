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کیو آر پینک بٹن نہ لگوانے کیخلاف کریک ڈاؤن کافیصلہ

  • لاہور
کیو آر پینک بٹن نہ لگوانے کیخلاف کریک ڈاؤن کافیصلہ

مختلف رکشہ یونینز کے مطالبے پر مزید 4 نئے لائسنسنگ سینٹرز بھی قائم:سی ٹی او

 لاہور(کرائم رپورٹر) کیو آر پینک بٹن نہ لگوانے والی پبلک ٹرانسپورٹ، رکشوں اور آن لائن کیبز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ تفصیلات کے مطابق چیف ٹریفک آفیسر (سی ٹی او) لاہور نے یومِ عاشور کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ، رکشوں اور آن لائن کیب سروسز میں کیو آر پینک بٹن نصب نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے ۔سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ عوامی تحفظ اور قانونی تقاضوں کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یومِ عاشور کے بعد ایسی تمام گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جن میں کیو آر پینک بٹن آویزاں نہیں ہوگا۔انہوں نے بتایا کہ کیو آر پینک بٹن کی تنصیب کے لیے شہر کے ہر ٹریفک سیکٹر میں خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں،جبکہ رکشوں میں اس سہولت کی فراہمی کے لیے 12 علیحدہ ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں۔ مختلف رکشہ یونینز کے مطالبے پر مزید 4 نئے لائسنسنگ سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں ۔ آن لائن ٹیکسی کمپنیوں اور رکشہ یونینز کے نمائندوں سے متعدد ملاقاتیں کی گئی ہیں تاکہ کیو آر پینک بٹن اور دیگر حفاظتی اقدامات پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے ۔

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