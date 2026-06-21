صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کا منصوبہ کھٹائی میں

  • لاہور
نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کا منصوبہ کھٹائی میں

اگلے مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں منصوبے کیلئے فنڈز مختص نہ کیے جا سکے

لاہور(خبر نگار)لاہور میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کا منصوبہ بجٹ نہ ملنے کے باعث کھٹائی میں پڑ گیا ہے ۔ اگلے مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں منصوبے کیلئے فنڈز مختص نہ کیے جا سکے ، حالانکہ اس کا پی سی ون پہلے ہی منظور ہو چکا تھا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کے تحت نئے کلاس رومز اور تعلیمی سہولیات قائم کی جانی تھیں تاکہ طلبہ کیلئے تدریسی مواقع اور نشستوں میں اضافہ کیا جا سکے ۔ منصوبے کے تحت لائبریری فاؤنڈیشن کی موجودہ عمارت کو گرا کر اضافی کلاس رومز تعمیر کیے جانے تھے ۔ذرائع کے مطابق منصوبے کا پی سی ون منظوری حاصل کر چکا تھا، تاہم اگلے مالی سال کے بجٹ میں فنڈز مختص نہ ہونے کے باعث اس پر عملدرآمد ممکن نہ ہو سکا اور منصوبہ عملی طور پر مؤخر ہو گیا ہے ۔دوسری جانب حکومت نے لاہور میں توسیع کے بجائے دیگر اضلاع میں نئے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کیلئے فنڈز مختص کیے ہیں، جس کے باعث نئے اضلاع میں سینٹرز کے قیام کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ توسیعی منصوبے سے نہ صرف طلبہ کی تعداد میں اضافہ ممکن تھا بلکہ جدید تدریسی سہولیات بھی فراہم کی جا سکتی تھیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ بجٹ میں لاہور کے سینٹر کی توسیع کیلئے ضروری فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ منصوبے کو دوبارہ فعال بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

غیر قانونی مائننگ کیخلاف کارروائی کا حکم

پیف سکولوں میں دوہری انرولمنٹ کا انکشاف،انکوائری شروع،بیان حلفی طلب

پٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے ، اے ڈی سی

پٹرولیم قیمتوں میں کمی ، گڈز کرایوں میں 10 فیصد کمی

پاک گیٹ،نوجوان کو فائرنگ کرکے قتل کردیا

ذہنی معذور لڑکے سمیت 8لڑکیاں اغوا کرلی گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل