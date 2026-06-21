نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کا منصوبہ کھٹائی میں
اگلے مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں منصوبے کیلئے فنڈز مختص نہ کیے جا سکے
لاہور(خبر نگار)لاہور میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کا منصوبہ بجٹ نہ ملنے کے باعث کھٹائی میں پڑ گیا ہے ۔ اگلے مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں منصوبے کیلئے فنڈز مختص نہ کیے جا سکے ، حالانکہ اس کا پی سی ون پہلے ہی منظور ہو چکا تھا۔ نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس کی توسیع کے تحت نئے کلاس رومز اور تعلیمی سہولیات قائم کی جانی تھیں تاکہ طلبہ کیلئے تدریسی مواقع اور نشستوں میں اضافہ کیا جا سکے ۔ منصوبے کے تحت لائبریری فاؤنڈیشن کی موجودہ عمارت کو گرا کر اضافی کلاس رومز تعمیر کیے جانے تھے ۔ذرائع کے مطابق منصوبے کا پی سی ون منظوری حاصل کر چکا تھا، تاہم اگلے مالی سال کے بجٹ میں فنڈز مختص نہ ہونے کے باعث اس پر عملدرآمد ممکن نہ ہو سکا اور منصوبہ عملی طور پر مؤخر ہو گیا ہے ۔دوسری جانب حکومت نے لاہور میں توسیع کے بجائے دیگر اضلاع میں نئے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کیلئے فنڈز مختص کیے ہیں، جس کے باعث نئے اضلاع میں سینٹرز کے قیام کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ توسیعی منصوبے سے نہ صرف طلبہ کی تعداد میں اضافہ ممکن تھا بلکہ جدید تدریسی سہولیات بھی فراہم کی جا سکتی تھیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ بجٹ میں لاہور کے سینٹر کی توسیع کیلئے ضروری فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ منصوبے کو دوبارہ فعال بنایا جا سکے ۔