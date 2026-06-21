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سرکاری کالجوں میں مفت ایم ڈی کیٹ تیاری پروگرام میں توسیع کا فیصلہ

  • لاہور
سرکاری کالجوں میں مفت ایم ڈی کیٹ تیاری پروگرام میں توسیع کا فیصلہ

لاہور(خبرنگار)سرکاری کالجوں میں طلبہ کو مفت ایم ڈی کیٹ تیاری کی سہولت فراہم کرنے کے پروگرام کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔

طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پنجاب میں 6نئے تیاری سینٹرز قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔مجوزہ منصوبے کے تحت بڑے ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں اضافی سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈی پی آئی کالجز نے نئے سینٹرز کے قیام کے لیے محکمہ ہائیر ایجوکیشن کو باقاعدہ پروپوزل ارسال کر دیا ہے ۔

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