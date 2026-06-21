صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیاس چنیوٹی ایم پی اے کے اعزاز میں آج استقبالیہ

  • لاہور
الیاس چنیوٹی ایم پی اے کے اعزاز میں آج استقبالیہ

لاہور(سیاسی نمائندہ) انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے کے اعزاز میں استقبالیہ آج بعد نماز عصر مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں دیا جائے گا۔

استقبالیہ کے بعد مولانا محمد الیاس چنیوٹی پریس کانفرنس بھی کریں گے ،یہ باتیں مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر کے ناظم مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے صحافیوں سے گفتگو میں بتائیں۔،ان کا کہنا تھا کہ مولانا محمد الیاس چنیوٹی کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر نے پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے آج استقبالیہ دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب ،ڈینگی کے خطرات، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت

چنگ چی رکشوں ، ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی کوششیں نا کام ، ٹریفک متاثر

کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ

شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا

30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے

محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل