الیاس چنیوٹی ایم پی اے کے اعزاز میں آج استقبالیہ
لاہور(سیاسی نمائندہ) انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا محمد الیاس چنیوٹی ایم پی اے کے اعزاز میں استقبالیہ آج بعد نماز عصر مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر میں دیا جائے گا۔
استقبالیہ کے بعد مولانا محمد الیاس چنیوٹی پریس کانفرنس بھی کریں گے ،یہ باتیں مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر کے ناظم مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے صحافیوں سے گفتگو میں بتائیں۔،ان کا کہنا تھا کہ مولانا محمد الیاس چنیوٹی کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر نے پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے آج استقبالیہ دیا جائے گا۔