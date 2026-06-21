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جے یو آئی پنجاب کی مجلس عاملہ کا آن لائن اجلاس

  • لاہور
جے یو آئی پنجاب کی مجلس عاملہ کا آن لائن اجلاس

لاہور (سیاسی نمائندہ) جے یو آئی پنجاب کی مجلس عاملہ کا آن لائن اجلاس قائم مقام امیر مولانا صفی اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔

 اجلاس میں 11 جولائی کو قصور میں منعقدہ کانفرنس کی تیاری کی حکمت عملی طے کی گئی ،جے یو آئی کے صوبائی ترجمان حافظ غضنفر عزیز کے مطابق جے یو آئی نے صوبہ بھر کے اضلاع و تحصیلوں کا ہنگامی تنظیمی دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، قائم مقام امیر مولانا صفی اللہ اور سیکرٹری جنرل حافظ نصیر احمد احرار نے کہا کہ 11 جولائی کو قصور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے ۔

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