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پی سی بی :لاہور زونز کی تعداد بڑھانے کیخلاف درخواستیں مسترد

  • لاہور
پی سی بی :لاہور زونز کی تعداد بڑھانے کیخلاف درخواستیں مسترد

لاہور( کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے لاہور ریجن کے زونز کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کرنے کے اقدام کے خلاف دائر درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔

 لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے شیراز عبداللہ سمیت دیگر درخواست گزاروں کی درخواستوں پر 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار متعلقہ فورم سے رجوع کیے بغیر عدالت سے رجوع ہوئے ، اس لیے درخواستیں قابل سماعت نہیں۔

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