بہتر سیوریج انفراسٹرکچر کیلئے منصوبوں پر عملدرآمد نہ ہوسکا
پراچہ کالونی سے گجر چوک شاہدرہ تک منصوبے پر بھی مکمل پیشرفت نہ ہو سکیپنجاب حکومت سے اضافی فنڈز کے لیے بھی دوبارہ استدعا کی جا چکی :واسا انتظامیہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور شہر کے بوسیدہ سیوریج نظام کی تبدیلی ایک مرتبہ پھر مالی ترجیحات میں پیچھے چلی گئی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں واسا کی جانب سے پیش کی گئی متعدد سکیموں کو شامل نہ کیے جانے کے باعث کئی ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔واسا نے خستہ حال سیوریج لائنوں کی تبدیلی کے لیے پنجاب حکومت سے مجموعی طور پر ایک ارب 36 کروڑ 2 لاکھ 97 ہزار روپے کی استدعا کی تھی، تاہم بجٹ دستاویزات میں مجوزہ منصوبوں کو جگہ نہ مل سکی۔شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے تیار منصوبے عملی مرحلے میں داخل نہ ہو سکے ۔دوسری جانب مین مسلم روڈ اچھرہ پر تقریباً 34 کروڑ 8 لاکھ روپے سے زائد لاگت سے سیوریج لائن کی تبدیلی کی تجویز بھی تعطل کا شکار ہے ، جبکہ پراچہ کالونی سے گجر چوک شاہدرہ تک منصوبے پر بھی مکمل پیشرفت نہ ہو سکی۔واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر کام جاری رکھا جا رہا ہے ، جبکہ پنجاب حکومت سے اضافی فنڈز کے لیے بھی دوبارہ استدعا کی جا چکی ہے ۔