ایلی ویٹیڈ ایکسپریس وے منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار
ہر دور میں منصوبے کو ٹریفک مسائل کے مستقل حل کے طور پر پیش کیا گیا
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایلی ویٹیڈ ایکسپریس وے منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں منصوبے کو شامل نہ کیے جانے کے بعد شہر کے بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں شمار ہونے والا یہ پراجیکٹ دوبارہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے ۔سی بی ڈی سے بابو صابو تک مجوزہ ایلی ویٹیڈ ایکسپریس وے کو لاہور کے اہم ٹریفک کوریڈور کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، تاہم مختلف ادوار میں اعلانات اور منصوبہ بندی کے باوجود اس پر عملی کام شروع نہ ہو سکا۔محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے منصوبے کے حوالے سے سمری بھی تیار کی گئی، جبکہ ڈیزائن اور الائنمنٹ میں تبدیلیوں کی تجاویز بھی زیر غور آئیں، مگر اس کے باوجود منصوبہ عملی مرحلے میں داخل نہ ہو سکا۔ ہر دور حکومت میں اس منصوبے کو لاہور کے ٹریفک مسائل کے مستقل حل کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن زمینی حقائق میں پیش رفت نہ ہونے کے باعث منصوبہ بدستور التوا کا شکار ہے ۔اربوں روپے لاگت کے تخمینے ، فنڈنگ کے معاملات، ترجیحات میں تبدیلی اور حکومتی سطح پر سست پیش رفت نے اس منصوبے کو ایک مرتبہ پھر انتظار کی فہرست میں کھڑا کر دیا ہے ۔