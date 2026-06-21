پٹرولیم کمی، منصوبوں کی لاگت 15 فیصد تک کم ہونیکاامکان
ترقیاتی منصوبوں پر62 کروڑ 50 لاکھ روپے تک کی بچت متوقع:ذرائع
لاہور (شیخ زین العابدین) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات اب ترقیاتی منصوبوں تک پہنچنے لگے ہیں۔لاہور کے ترقیاتی اداروں نے آئندہ کنٹریکٹر ادائیگیوں میں نظرثانی کی تیاری مکمل کر لی ہے ۔ابتدائی تخمینوں کے مطابق منصوبوں کی لاگت میں 15 فیصد تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔جس سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کی ممکنہ بچت اور ترقیاتی اخراجات میں کمی متوقع ہے ۔ذرائع کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ترقیاتی منصوبوں کی لاگت پر بھی اس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ لاہور کے مختلف ترقیاتی اداروں نے آئندہ کنٹریکٹرز کو کی جانے والی ادائیگیوں کے تخمینوں پر نظرثانی کا عمل مکمل کرنے کی تیاری کر لی ہے ۔ ذرائع کے مطابق ایندھن کی قیمتوں میں کمی کے باعث تعمیراتی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی مشینری، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر آپریشنل اخراجات میں بھی کمی آنے کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی، واسا، ٹیپا، لہر اتھارٹی، ہاؤسنگ سمیت دیگر متعلقہ ادارے آئندہ پندرہ روز کے دوران کنٹریکٹرز کو تقریباً چار ارب سولہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی ادائیگیوں کے مراحل میں داخل ہوں گے ، تاہم نئی قیمتوں کے تناظر میں ان بلوں کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے ۔ابتدائی اندازوں کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ترقیاتی منصوبوں پر تقریباً باسٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے تک کی بچت متوقع ہے ۔