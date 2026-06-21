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لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیزون کا سوفیصد کام مکمل نہ ہوسکا

  • لاہور
لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیزون کا سوفیصد کام مکمل نہ ہوسکا

پروگرام کے اربوں کے فنڈز کے چیک جاری نہ کئے جا سکے ۔فیز ون کی 36 سو 63گلیاں سٹریٹ لائٹس کا تاحال کام مکمل نہ ہو سکا فیز ون کی 50 گلیوں کی تعمیرو مرمت تاحال نہ ہو سکی،فیز ون 3سو 50کلومیٹر سیوریج لائن ڈالی گئی،اسی ماہ کام مکمل ہوگا،ڈی سی

لاہور (عمران اکبر )لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام فیز ون سو فیصد مکمل نہ ہونے کا انکشاف ۔ تفصیلات کے مطابق جبکہ 137ارب کے ترقیاتی کام جون 2026تک مکمل کرنے کا انتظامی دعویٰ، وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور کے ترقیاتی کاموں پر مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی، ذرائع کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے اربوں روپے کے فنڈز کے چیک جاری نہ کئے جا سکے ۔فیز ون کی 36 سو 63گلیاں سٹریٹ لائٹس کا تاحال کام مکمل نہ ہو سکا ۔وزیر اعلیٰ ترقیاتی پروگرام فیز ون ادھورا ہونے کا انکشاف ہوا ہے ،فیز ون کی 50 گلیوں کی تعمیرو مرمت تاحال نہ ہو سکی ۔فیز ون 3سو 50کلومیٹر سیوریج لائن ڈالی گئی ۔فیز ون میں6ہزار 3سو مین ہول کورز خریدے گئے ۔فیز ون 56سو 63گلیوں کی تعمیر و مرمت مکمل ہیں ،ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق فیز ٹو کی 25سو گلیوں کی تعمیرومرمت کرنے کے اعدادوشمار جاری کئے گئے ۔فیز ٹو کا تاحال ترقیاتی پیکیج مکمل نہ ہو سکا۔ڈی سی لاہور علی اعجاز کا کہنا ہے کہ ترقیاتی سکیموں پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ۔ڈویلپمنٹ پروگرام میں سستی اور کرپشن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا ۔جون 2026میں لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام ہر صورت مکمل کیا جاء گا ۔

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