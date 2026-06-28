صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارکیٹ :ایل پی جی 450 سے 500 روپے کلو تک فروخت

  • لاہور
مارکیٹ :ایل پی جی 450 سے 500 روپے کلو تک فروخت

متعدد علاقوں میں سرکاری نرخ نامہ بھی آویزاں نہیں کیا گیا:صارفین کی دہائی

لاہور(خبر نگار)ایل پی جی کی سرکاری قیمتوں پر عملدرآمد نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے فی کلو قیمت 309 روپے مقرر ہونے کے باوجود مارکیٹ میں ایل پی جی 450 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ، جس سے گھریلو اور کمرشل صارفین شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی ڈیلرز سرکاری نرخ نامے کو نظر انداز کرتے ہوئے گیس مقررہ قیمت سے کہیں زیادہ نرخوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ صرف کاغذوں تک محدود رہ گئے ہیں۔گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، بیکریوں اور دیگر کمرشل صارفین کو بھی مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے ، جس کے باعث کاروباری اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے ۔صارفین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں پر مؤثر نگرانی نہ ہونے کے باعث من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں، جبکہ متعدد علاقوں میں سرکاری نرخ نامہ بھی آویزاں نہیں کیا گیا۔شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے ، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے ۔تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال میں پینے کے پانی کا بحران

فیصل آباد ڈویژن : 1528 جلوس، 4402 مجالس اختتام پذیر

ڈپٹی کمشنر عائشہ اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید کا کنٹرول روم کا دورہ

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : عمر میلہ

عاشورہ کا پُرامن انعقاد ، ڈی سی جھنگ کا اداروں کو خراج تحسین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل