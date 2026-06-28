صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوٹ مار کرنے والے اوڈ گینگ کے 2کارندے گرفتار

  • لاہور
لوٹ مار کرنے والے اوڈ گینگ کے 2کارندے گرفتار

لاہور(اے پی پی)این سی سی آئی اے ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے مالی فراڈ، جعلی انعامی سکیموں اور پارسل ڈلیوری کے نام پر شہریوں کو لوٹنے میں ملوث مبینہ اوڈ گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزمان علی رضا اور اسلم شہریوں سے رابطہ کرکے تحائف جیتنے کا جھانسہ دیتے تھے ۔ملزمان خود کو کسٹم افسران اور پارسل ڈلیوری اہلکار ظاہر کرکے متاثرین کو مختلف ٹیکسوں، کلیئرنس فیس اور دیگر جعلی چارجز کے نام پر رقوم منتقل کرنے پر آمادہ کرتے تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال میں پینے کے پانی کا بحران

فیصل آباد ڈویژن : 1528 جلوس، 4402 مجالس اختتام پذیر

ڈپٹی کمشنر عائشہ اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید کا کنٹرول روم کا دورہ

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : عمر میلہ

عاشورہ کا پُرامن انعقاد ، ڈی سی جھنگ کا اداروں کو خراج تحسین

محرم : بہترین خدمات پر واسا افسروں و عملے کو خراجِ تحسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل