صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھ یاتری مقدس مقامات کی یاترا کے بعد لاہور پہنچ گئے

  • لاہور
سکھ یاتری مقدس مقامات کی یاترا کے بعد لاہور پہنچ گئے

لاہور (خبر نگار) متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے واہگہ بارڈر کے راستے 21 جون کو پاکستان آئے بھارتی سکھ یاتری طے شدہ شیڈول کے مطابق مختلف مقدس مقامات کی یاترا مکمل کرنے کے بعد لاہور پہنچ گئے ۔

 یاتریوں نے اپنے دس روزہ دورۂ پاکستان کے دوران گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، گردوارہ سچا سودا فاروق آباد، گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال، گردوارہ دربار صاحب کرتارپور اور گردوارہ روڑی صاحب ایمن آباد سمیت دیگر مقدس گردواروں میں حاضری دی، مذہبی رسومات ادا کیں اور اپنے عقیدت کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خطرناک کتوں کی تعداد میں اضافہ، شکایات کے باوجود انتظامیہ متحرک نہ ہوئی

اداروں نے جس جانفشانی سے فرائض ادا کیے وہ قابل ستائش ، کمشنر

سرگودھا ریجن پولیس کی کارکردگی قابل تعریف

ڈپٹی کمشنر کامختلف ہونے والے ماتمی جلوسوں کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ نے مجالس و جلوسوں کے پرامن انعقاد کو سراہا

منتظمین جلوس و مجالس عزاکے تمام افراد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ،ڈپٹی کمشنر بھکر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل