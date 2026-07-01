صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامی بدحالی پر پنجاب یونیورسٹی کا شفاف آڈٹ کرایاجائے :جمعیت

  • لاہور
انتظامی بدحالی پر پنجاب یونیورسٹی کا شفاف آڈٹ کرایاجائے :جمعیت

لاہور(خبر نگار)اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی کے ناظم احسن فرید نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی ڈیڑھ سال سے انتظام بدحالی کا شکار ہے ۔۔

 ہاسٹل کی بندش سے طلبہ پرائیوٹ رہائش رکھنے پہ مجبور ہیں ،انتظامیہ طلبہ اور تعلیم دشمن پالیسیوں پر کام کر رہی ہے ،اس سال سمر سیمسٹر کے انعقاد پر پابندی سے طلبہ کا ایک سال ضائع ہو گا۔آٹھویں سمسٹر کے طلبہ جنہوں نے مئی میں امتحانات دیئے وہ اب اگلے سال مئی میں امتحان دینگے ۔ فیصلے سے طلبہ کا مستقبل اور ڈگریاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ اعلیٰ حکام انتظامیہ کو سمر سیمسٹر لگانے کا حکم جاری کریں ۔وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین پی ایچ ای سی سے یونیورسٹی کا غیر جانبدار آڈٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ احسن فرید نے کہاایک ہفتے میں یونیورسٹی انتظامیہ سمر سیمسٹر اور طلبہ پر لگائی پابندیوں سے پیچھے نہ ہٹی تو ہم احتجاج کرینگے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

شدید گرمی اور حبس میں گھنٹوں بجلی غائب کاروبار تباہ،لوگوں کا باہر نکلنے سے گریز

پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی دہشتگر د ی کے خلا ف ثا بت قد م ر ہی تسنیم ا حمد قریشی

عید پر اعلی ٰ کارکردگی ،محکموں کے افسران و اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم

اینٹی وہیکل لفٹنگ ٹیم میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم

پنجاب کالج خوشاب میں طلبہ کے لیے ٹریفک آگاہی لیکچر

شفاف طرزِ حکمرانی اور مسائل کا حل یقینی بنایا جا رہا ،اے سی

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر