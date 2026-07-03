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لاہور ہائیکورٹ :پتنگ بازی کی اجازت کیخلاف درخواستوں پرجواب طلب

  • لاہور
لاہور ہائیکورٹ :پتنگ بازی کی اجازت کیخلاف درخواستوں پرجواب طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس اویس خالد نے حکومت کی جانب سے پتنگ بازی کی اجازت ، کائیٹ فلائنگ ایکٹ اور آرڈیننس 2025 کے خلاف درخواستوں پر درخواست گزار سے 10 ستمبر تک جواب الجواب طلب کرلیا۔

 ہوم سیکرٹری پنجاب نے عدالت میں داخل جواب میں موقف اپنایاکہ صوبے میں پتنگ بازی پر پابندی عائد ہے ، حکومتی اجازت اور شرائط کے تحت پتنگ بازی کی اجازت دی جاتی ہے ،جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی درخواست میں موقف اپنایاگیا کہ حکومت پنجاب نے اسمبلی کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کیا ،پتنگ بازی سے ماضی میں کافی ہلاکتیں ہوچکی ہیں۔

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