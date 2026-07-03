صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی حج کیلئے قرعہ اندازی

  • لاہور
پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی حج کیلئے قرعہ اندازی

لاہور( کامرس رپورٹر) پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر اہتمام حج قرعہ اندازی کی تقریب پیسک ہاؤس میں منعقد ہوئی ۔

صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے ۔ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن مبین الٰہی،ڈائریکٹرز اور پیسک ملازمین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی ۔ سال 2027میں حج کیلئے قرعہ اندازی کے ذریعے پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ملازمین کی مختلف کیٹیگریز میں سے 8 خوش نصیبوں کے نام نکالے گئے ۔صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور ایم ڈی پیسک مبین الٰہی نے قرعہ اندازی میں حصہ لیا ، انہوں نے حج قرعہ اندازی میں نام نکلنے والے خوش نصیبوں کو مبارکباد دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈولفن فورس کی 6 ماہ میں کارروائیاں ، 160 سے زائد اشتہاری گرفتار، ناجائز اسلحہ برآمد

روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، انسداد گداگری مہم تیز کرنے کا فیصلہ

غیر محفوظ مین ہولز ،ڈویلپر کیخلاف مقدمہ ہوگا: ڈی جی ایف ڈی اے

یورپی یونین وفد کا واسا کسٹمر ریلیشنز سنٹر کا دورہ، کارکردگی کو سراہا

ریونیو عوامی خدمت سروسز کا دوسرا روز، عوامی مسائل سنے

قومی بیج و زرعی بایوٹیکنالوجی پالیسی 2025 پر مشاورتی اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ