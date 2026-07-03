صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہلک حادثات کے مرتکب ڈرائیوروں کے لائسنس معطل ہونگے :سی ٹی او

  • لاہور
مہلک حادثات کے مرتکب ڈرائیوروں کے لائسنس معطل ہونگے :سی ٹی او

لاہور(کرائم رپورٹر)چیف ٹریفک آفیسر (سی ٹی او) لاہور سید عبدالرحیم شیرازی نے کہا ہے کہ مہلک یا سنگین حادثات میں ملوث ڈرائیوروں کے ڈرائیونگ لائسنس معطل کئے جائیں گے۔

 جبکہ غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔سی ٹی او لاہور کے مطابق غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ پر ڈرائیور کا لائسنس کم از کم چھ ماہ سے تین سال تک معطل رکھا جائے گا۔ لائسنس معطل ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص گاڑی چلاتا پایا گیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔انہوں نے واضح کیا کہ مہلک حادثات میں ملوث ڈرائیوروں کے لائسنس کی بحالی صرف عدالت کے حکم سے ممکن ہوگی۔ سید عبدالرحیم شیرازی نے کہا کہ سڑکوں پر شہریوں کی جان و مال کا تحفظ لاہور ٹریفک پولیس کی اولین ترجیح ہے ، اس لیے غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری ہسپتالوں میں سانپ اور دیگر جانوروں کے کاٹنے کی ویکسین سو فیصد فراہم کرنیکی ہدایت

وزیر آباد: متعد ترقیاتی ببیوٹیفکیشن کے منصوبے کا افتتاح

ممتاز ماہر تعلیم آصف ہنجرا کی صاحبزادی ایمان آصف کا اعزاز

ڈسکہ سمبڑیال روڈ پر دکاندار فٹ پاتھ پر قابض ‘راستہ بند

وزیرآباد اور گردونواح میں طوفانی بارش،جل تھل ایک ہو گیا

پیشہ ور بھکاری مانگنے کیلئے نت نئے طریقے اختیار کرنے لگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ