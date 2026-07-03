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منہاج یونیورسٹی کاوفد یواین اجلاس میں شرکت کیلئے پرتگال پہنچ گیا

  • لاہور
منہاج یونیورسٹی کاوفد یواین اجلاس میں شرکت کیلئے پرتگال پہنچ گیا

لاہور(خبر نگار)منہاج یونیورسٹی لاہور اور منہاج القرآن انٹرنیشنل یورپ کا ایک وفد اقوامِ متحدہ کے نظام سے متعلق اکیڈمک کونسل (ACUNS) کے 39ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے لزبن، پرتگال پہنچ گیا ہے ۔

 اجلاس میں دنیا بھر سے ممتاز ماہرینِ تعلیم، محققین، پالیسی ساز، سفارت کار اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندگان شریک ہیں۔اجلاس کا مرکزی موضوع \"کثیرالجہتی نظام کو درپیش چیلنجز اور پیکٹ کے مستقبل\" ہے ، جس کے تحت عالمی امن، مؤثر عالمی حکمرانی، پائیدار ترقی اور بین الاقوامی تعاون سے متعلق اہم علمی اور پالیسی امور پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔ وفد کی قیادت رجسٹرار منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد کر رہے ہیں۔

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