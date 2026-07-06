صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وطن عزیز میں تقسیم کی فضا کے خاتمے کی ضرورت :جماعت اہلحدیث

  • لاہور
وطن عزیز میں تقسیم کی فضا کے خاتمے کی ضرورت :جماعت اہلحدیث

لاہور(سیاسی نمائندہ)جماعت اہلحدیث پنجاب کے امیر حافظ عبد الوحید شاہد روپڑی ناظم اعلیٰ سلمان شاکرسمیت دیگر نے۔۔۔

 کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں سیاسی انتشار،بد نظمی اور تقسیم کی فضا کے خاتمے کی ضرورت ہے ،لسانی، فرقہ وارانہ اور صوبائی تقسیم کے جھگڑے ختم کر کے اتحاد ویکجہتی سے مسائل کا حل ممکن ہے ، بلوچستان اورکراچی میں دہشتگردی کے واقعات قابل مذمت لیکن دہشت گردی اور بدامنی کی بنیادی وجوہات تلاش کرکے عملی اقدامات کرنا ہوں گے ،جماعتی عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان امن کا گہوارہ بنے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر بھکر کا ترقیاتی کاموں اور کلورکوٹ ہسپتال کا معائنہ

نئے اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گل نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں

شہری کے گودام سے 44 لاکھ کے سگریٹ لے اڑے

جوہر آباد میں سٹریٹ لائٹ کا نظام درہم برہم

گرمی اور حبس نے شہریوں کو بے حال کر دیا

ویسٹ مینجمنٹ پروگرام مبینہ بے ضابطگیوں سے افادیت کھو بیٹھا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ