صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبادت گاہوں کا احترام عالمی امن کیلئے ناگزیر:وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ

  • لاہور
عبادت گاہوں کا احترام عالمی امن کیلئے ناگزیر:وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ

لاہور (سیاسی نمائندہ)وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ پاکستان کے چیئرمین مفتی محمد کریم خاں نے کہا ہے کہ بھارت کی ۔۔۔

مختلف ریاستوں میں مساجد اور مدارس کے خلاف مبینہ کارروائیاں اور مسلم آبادی کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں،ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی مذہبی جذبات مجروح کرنے کے ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی اور معاشرتی رواداری کو بھی متاثر کرتی ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور سے ڈاکٹر شمس الرحمٰن شمس کی قیادت میں ملاقات کرنے والے علما و مشائخ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر بھکر کا ترقیاتی کاموں اور کلورکوٹ ہسپتال کا معائنہ

نئے اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گل نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں

شہری کے گودام سے 44 لاکھ کے سگریٹ لے اڑے

جوہر آباد میں سٹریٹ لائٹ کا نظام درہم برہم

گرمی اور حبس نے شہریوں کو بے حال کر دیا

ویسٹ مینجمنٹ پروگرام مبینہ بے ضابطگیوں سے افادیت کھو بیٹھا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ