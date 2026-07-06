صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ :ایک روزہ مفت آئی کیمپ کا انعقاد

  • لاہور
نارنگ :ایک روزہ مفت آئی کیمپ کا انعقاد

نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)تعبیر فاؤنڈیشن اور کائنڈہرٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے نارنگ منڈی کے نجی شادی ہال میں سفید موتیا اور دیگر امراض چشم کے مریضوں کیلئے ایک روزہ مفت آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

، ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کو مختلف امراض کی تشخیص کے بعد مفت ادویات، آئی ڈراپس اور عینکیں فراہم کیں، جبکہ 44 سفید موتیا کے مریضوں کے مفت آپریشن بھی کیے گئے ۔چیئرمین تعبیر فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد شاہد سرویا نے کہاکہ فری آئی کیمپ کے انعقاد کا مقصد مستحق اور نادار افراد کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

موضوع جنوں کے پانی کا مسئلہ حل کراؤں گا، احمد یار ہنجراء

ریکارڈ بل ریکوری کی ،بجلی چوری کیخلاف آپریشن جاری :اکرم جاوید

زائد نرخوں پر ایل پی جی فروخت، دو گیس ایجنسیوں کو جرمانے

فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، 22 من مضر صحت خوراک تلف

میپکو ، خالی اسامیوں پر افسروں کو اضافی ذمہ داریاں تفویض

ریسکیو 1122 کا واٹر سرچ آپریشن، نوجوان کی لاش برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ