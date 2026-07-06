صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کی مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے :جمعیت علما اسلام

  • لاہور
عوام کی مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے :جمعیت علما اسلام

پٹرولیم قیمتوں میں حالیہ کمی کے اعلان نے قوم کو مایوس کیا :مولاناامجد

لاہور (سٹاف رپورٹر،سیاسی رپورٹر)موجودہ حکومت اور اس کے اتحادیوں نے قوم کو مایوس کیا ہے ،عوام کی نظریں دینداروں پر ہیں، اتحاد امت کے لئے اکابرین کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ،لادین ریاست کے لئے کام کرنے والوں کے لئے دینی قوتوں کو میدان میں کھڑارہنا ہوگا ۔جے یوآئی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپنا کردار جاری رکھے گی ۔پٹرولیم قیمتوں میں حالیہ کمی کا اعلان نے قوم کو مایوس کیا ہے ،اس سے مہنگائی کا سیلاب تھم نہیں سکے گا ،حکومت کو بڑے اقدامات کرنے چاہیں تاکہ مہنگائی میں کوئی ٹھہراؤ پیدا ہو سکے ۔وزیراعظم عوام کی مشکلات کا احساس کریں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے صرف پٹرولیم کی قیمتوں میں کمی نہیں بلکہ ضرورت اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کے اقدامات کی منظوری دیں اور خود اس کی نگرانی کریں اور صوبوں کو اس بات کا پابند کریں۔یہ باتیں جے یوآ ئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد خان نے حافظ محسن کی رھائش گاہ پر دعائیہ تقریب کے موقع پر ذمہ داران اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹے ،گندم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ،شہری پر یشان

وزیرآباد ،علی پور چٹھہ :طویل لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن

تتلے عالی:14سالہ لڑکی سے 22دن تک زیادتی

پارکنگ سٹینڈز کروڑوں میں نیلام ،شہریوں سے زائد وصولی

راہوالی سے شہری گن پوائنٹ پر اغوا ، مکان ہتھیا لیا

لالہ موسیٰ:2ٹر بائنیں خراب ،شہر ی پانی کو ترس گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علامہ محمد اسد کے خطوط
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور کا تازہ واقعہ
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صنعت کو سانس لینے دیں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟
سعود عثمانی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرق وسطیٰ، دفاع اور سکیورٹی کے نئے منصوبے
ڈاکٹر رشید احمد خاں
نسیم احمد باجوہ
بیسویں صدی کا صوفی شاعر
نسیم احمد باجوہ